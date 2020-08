L1 - Les compos probables de Nantes - Nîmes

Après sa superbe victoire contre Brest (4-0), le Nîmes Olympique a l'ambition de confirmer cet après-midi à Nantes. Les hommes de Jérôme Arpinon avaient marqué les esprits la semaine dernière, et peuvent conserver la tête de la Ligue 1 en cas de succès.

Deux équipes disposées en 4-2-3-1 devraient s'opposer à la Beaujoire. Peu de changement côté Croco avec la présence de Birger Meling, la recrue norvégienne au poste de latéral gauche qui avait inscrit un but et délivré une passe décisive. La formation de Christian Gourcuff devrait être elle aussi jouer en 4-2-3-1 et aura à coeur de se rattraper après son nul décevant à Bordeaux (0-0).

Ligue 1 - 2e Journée

FC NANTES - NIMES OLYMPIQUE

Nantes : Lafont - Fabio, Girotto, Pallois (cap), Appiah - Louza, Chirivella - Coco, Blas, Bamba - Simon

Nîmes : Reynet - Ripart (cap), Landre, Martinez, Meling - Cubas, Deaux - Ferhat, Benrahou, Philippoteaux - Denkey