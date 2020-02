L1 - Les compos probables de Nantes - PSG

A deux semaines tout juste de son huitième de finale de Champions League à Dortmund (le mardi 18 février), le PSG se déplace ce mardi soir (21h05) sur la pelouse du FC Nantes, où il s'était écroulé la saison dernière (défaite 3-2 le 17 avril), pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

Sur une série de six victoires d'affilées toutes compétitions confondues, les champions de France se présenteront à la Beaujoire avec un groupe amputé de plusieurs éléments, dont Bernat, Marquinhos, Diallo, Thiago Silva, Herrera et Neymar, faut-il le rappeler. Les Canaris, battus sur le fil dans le derby à Rennes vendredi dernier (3-2), sont quant à eux privés de leur gardien Alban Lafont et de trois défenseurs, Appiah, Fabio et Pallois, blessés.

Ligue 1 - 23e Journée

FC NANTES - PARIS ST-GERMAIN

Nantes : Olliero - Prado, Girotto, Wague, Traoré - A.Touré, Louza - K.Bamba, Blas, Simon - Emond.

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Paredes - Di Maria, Mbappé, Icardi, Sarabia.