L1 - Les compos probables de Nice-Lyon

Trois jours après un premier déplacement heureux à Nice (victoire 1-2 en Coupe de France), l'Olympique Lyonnais se déplace de nouveau à l'Allianz Riviera ce dimanche (15h) dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Dans les rangs niçois, Cyprien et Atal sont blessés et Patrick Vieira devrait procéder à quelques changements. Nsoki pourrait prendre place à gauche de la défense. Au milieu, Lees-Melou et Thuram sont pressentis, tandis que l'ancien lyonnais, Maolida, pourrait commencer.

L'OL pourrait de son côté repasser à une défense à quatre avec Rafael et Marçal sur les côtés. Au milieu, Caqueret devrait intégrer le onze, tout comme Toko Ekambi aux avant-postes. Invaincus depuis le début de l'année, les Gones peuvent grimper au pied du podium en cas de succès.

Ligue 1 - 22e Journée

OGC NICE - OLYMPIQUE LYONNAIS

OGCN : Benitez - Hérelle, Danilo B., Dante (C.), Nsoki - Lees-Melou, Thuram, Claude-Maurice - Ounas, Dolberg, Maolida

OL : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Denayer (C.), Marçal - Caqueret, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Toko Ekambi