L1 - Les compos probables de Nîmes - Brest

A 15h00, Nîmes disputera son premier match de la saison face à Brest. Retour sur les compositions qui se dégagent à quelques heures de la rencontre.

Incapable de gagner un seul de ses quatre matchs de préparation, le Nîmes Olympique dispute son premier match de la saison contre Brest au stade des Costières. Après une surprenante première saison (2018-2019) dans l'élite depuis vingt-cinq ans, les Crocos, amputés par de nombreux départs, avaient pu bénéficier de l'arrêt de la saison de Ligue 1 pour s'accrocher à sa 18e place (2019-2020).

Pour sa rentrée, le NOL reçoit à 15h00 Brest, 14e et promu joueur de milieu de tableau. Chez les Gardois, le nouvel entraîneur, Jérôme Aprinon devra se passer de Clément Deprès, Nolan Roux et le capitaine Anthony Briançon, tous contaminés par le coronavirus. Le coach nîmois devrait lancer un 4-2-3-1 avec son gardien fraîchement débarqué de Toulouse, Baptiste Reynet. Côté Brest, Olivier Dall'Oglio semble parti pour présenter un 4-3-3 avec ses recrues majeures : Ronael Pierre-Gabriel en latéral droit, et Franck Honorat sur l'aile droite.

Ligue 1 - 1e Journée Nîmes 4 - 02 - 0 Brest A. Denkey 8'

B. Meling 31'

R. Philippoteaux 69'

M. Koné 84'



NÎMES OLYMPIQUE - STADE BRESTOIS

Nîmes : Reynet - Ripart, Landre, Martinez, Meling - Cubas, Deaux - Ferhat, Benrahou, Philippoteaux - Koné

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Duverne, Faussurier - Battocchio, Diallo, Belkebla - Honorat, Cardona, Le Douaron