L1 - Les compos probables de Nîmes - Rennes

Le Stade des Costières accueille à 15h l'opposition entre son Nîmes Olympique et le Stade Rennais. Jérome Arpinon, technicien nîmois, ne devrait changer aucun de ses onze hommes qui ont débuté la rencontre à Nantes lors de la deuxième journée de l'exercice, malgré la défaite 2-1. Denkey devrait donc prendre la pointe de l'attaque, appuyé par Benrahou, Philippoteaux et Ferhat. Nolan Roux débutera donc une nouvelle fois la rencontre sur le banc. A noter les absences de Valerio, toujours blessé, ainsi que de Depres qui poursuit son processus de reprise. En face, Julien Stéphan ne devrait pas non plus bouleverser son équipe et affiche un 4-3-3 semblable à celui présenter face au MHSC il y a deux semaines. Quelques changements néanmoins notables avec la probable titularisation en tant que relayeur de J. Martin à la place de Terrier, suspendu. Guirassy devrait quant à lui prendre la place de Hunou en pointe.

Ligue 1 - 3e Journée

NÎMES - RENNES

NÎMES : Reynet - Ripart, Landre, Martinez, Meling - Cubas, Deaux - Ferhat, Benrahou, Philippoteaux - Denkey.

RENNES : Salin - H.Traoré, Da Silva, Aguerd, Maouassa - J. Martin, Nzonzi, Camavinga - Bourigeaud, Guirassy, Raphinha.