L1 - Les compos probables de Paris SG-Dijon

Le Paris Saint-Germain reçoit Dijon ce samedi après-midi (17h30), dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. En championnat, les Parisiens s'étaient faits surprendre à l'aller et avaient concédé une défaite 2 buts à 1. Le club de la capitale est privé de Verratti et Neymar pour ce match (suspendus), mais également de Silva, Dagba, Herrera et Bakker (blessés). De retour, Meunier devrait être remplaçant, à l'inverse de Diallo qui pourrait débuter en défense centrale. Navas devrait reprendre sa place dans les cages. Dans le secteur offensif, Sarabia est attendu, tout comme Cavani qui devrait enchaîner.

A l'arrêt depuis quatre matchs, Dijon se déplace dans la capitale sans Chouiar et Benzia, tout deux blessés. En leur absence, Baldé devrait débuter et Sammaritano pourrait occuper un poste de meneur de jeu. Au milieu, la ligne devant la défense pourrait être renforcée avec l'intégration de Lautoa au duo Ndong-Amalfitano.

Ligue 1 - 27e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - DIJON FCO

PSG : Navas - Kehrer, Diallo, Kimpembe, Bernat - Sarabia, Gueye, Marquinhos (C.), Di Maria - Cavani, Mbappé

DFCO : Runarsson - Chafik, Ecuele Manga, Aguerd, Mendyl - Amalfitano, Ndong, Lautoa - Sammaritano - Baldé, Tavares