L1 - Les compos probables de PSG-Amiens

Le Paris Saint-Germain clôture son année 2019 par la réception d'Amiens ce samedi (20h45), dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. L'infirmerie s'est vidée au sein du club de la capitale, et seuls Kimpembe et Cavani sont forfaits. Face aux Picards, Thomas Tuchel pourrait rééditer le schéma et la composition adoptés face aux Verts la semaine passée, à savoir un 4-4-2 avec le quatuor Di Maria-Icardi-Mbappé-Neymar devant. Au milieu, Verratti devrait retrouver une place de titulaire.

De son côté, Amiens s'est donné un peu d'air en s'imposant face à Rennes en Coupe de la Ligue (3-2). En championnat, les Amiénois sont sur une série de cinq matchs sans victoire (4 défaites, 1 nul). Elsner devrait opter pour un milieu à trois avec probablement Zungu et Monconduit notamment. Bien qu'il soit convoqué, Guirassy ne devrait pas débuter la rencontre. Konaté devrait donc occuper la pointe de l'attaque, épaulé par Mendoza et Kakuta.

PARIS SAINT-GERMAIN - AMIENS SC

PSG : Navas - Meunier, Silva (C.), Diallo, Bernat - Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar - Mbappé, Icardi

ASC : Gurtner (C.) - Calabresi, Chedjou, Dibassy, Lefort - Zungu, Monconduit, Blin - Mendoza, Konaté, Kakuta