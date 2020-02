L1 - Les compos probables de PSG-MHSC

Le Paris Saint-Germain reçoit le Montpellier HSC ce samedi après-midi (17h30), pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1. Victorieux dans la difficulté lors du match aller, les Parisiens sont toujours privés de Thiago Silva, Marquinhos, Bernat et Dagba pour cette rencontre. Kehrer et Kimpembe devraient donc former la charnière centrale tandis que Diallo occupera le couloir gauche. Devant, le quatuor offensif du PSG devrait de nouveau débuter ce match.

Sortis de la Coupe de France en milieu de semaine par Belfort (0-0, 5 t.a.b 4), Montpellier doit se racheter et n'a pas oublié le match aller. Surtout, les Pailladins doivent s'imposer pour rester au contact de Rennes, tombeur de Nantes vendredi soir (3-2). En l'absence de Rulli (suspendu), Bertaud occupera les cages. Au milieu, Ferri et Savanier devraient être associés. Pour le reste, Michel Der Zakarian devrait faire dans le traditionnel.

Ligue 1 - 22e Journée

PARIS SAINT-GERMAIN - MONTPELLIER HSC

PSG : Navas - Meunier, Kehrer, Kimpembe (C.), Diallo - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Mbappé, Icardi

MHSC : Bertaud - Le Tallec, Hilton (C.), Congré - Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo - Mollet - Laborde, Delort