L1 - Les compos probables de Reims - Lille

A Reims, Lille va tenter de se relancer après son nul face à Rennes. Un point sur les compositions qui se dégagent à quelques heures de la rencontre.

Respectivement tenus en échec contre Monaco (2-2) et Rennes (1-1), Reims et Lille se retrouvent en début d'après-midi (13h00) pour une belle affiche d'outsider. Avec pour ambition de jouer le podium de la Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier se doivent de prendre les trois points au stade Auguste-Delaune.

Privés de Renato Sanches et de Léo Jardim, les Dogues devraient être disposés en 4-4-2 avec un tout nouveau duo de buteurs composé de Jonathan David (20 ans) et Burak Yilmaz (35 ans). Quinze ans d'écart entre les deux snipers, mais un potentiel énorme avec le soutien sur les ailes des Jonathan Ikoné et Bamba. Le Stade de Reims, également pressenti pour jouer en 4-4-2, ne pourra pas compter sur Thomas Foket et Moussa Doumbia (blessés), mais en revanche sur sa paire d'attaque Boulaye Dia/El-Bilal Touré. La recrue hivernale Wout Faes tentera de suivre le rythme de l'impressionnant Younis Abdelhamid en défense centrale.

Ligue 1 - 2e Journée Reims 0 - 10 - 1 Lille 32' J. Bamba



STADE DE REIMS - LOSC LILLE

Reims : Rajkovic - De Smet, Faes, Abdelhamid (cap), Konan - Kutesa, Munetsi, Chavalerin, Cafaro - Dia, Touré

Lille : Maignan - Celik, Fonte (cap), Botman, Bradaric - Ikoné, André, Soumaré, Bamba - Yilmaz, David