L1 - Les compos probables de Reims-Metz

Le Stade de Reims accueille ce samedi soir le FC Metz (20h) pour le compte de la 21ème journée de Ligue 1. Les Rémois n'ont plus gagné en championnat depuis trois matchs tandis que les Messins viennent de s'imposer face à Strasbourg (1-0). Les deux formations comptent beaucoup d'absents. A Reims, Munetsi (suspendu), Dia (blessé), Cafaro et Zeneli (reprise) manquent à l'appel tandis que dans les rangs des Grenats Sunzu, Boulaya, Cohade et Traoré sont blessés.

Ligue 1 - 21e Journée

STADE DE REIMS - FC METZ

SDR : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Romao (C.) - Kutesa, Dingomé, Doumbia - Donis

FCM : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Fofana, Udol - Pajot, N'Doram, Maïga - Diallo (C.), Niane