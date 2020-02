L1 - Les compos probables de Reims - Nice

Respectivement 7e et 8e au classement avant cette 23e journée de Ligue 1, Reims et Nice s'affrontent ce mercredi soir (19h) dans un match qui en dira davantage sur leurs capacités à jouer les places européennes en fin de saison. David Guion et Patrick Vieira comptent chacun un suspendu : Moussa Doumbia et Adam Ounas. Wylan Cyprien, lui, a rejoint Youcef Atal à l'infirmerie.

Ligue 1 - 23e Journée

STADE DE REIMS - OGC NICE

Reims : Rajkovic - Foket, Disasi, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Romao, Cassama - Dingomé, Dia, Cafaro.

Nice : Benitez - Hérelle, Dante, Danilo, Durmisi - Lees-Melou, K.Thuram, Claude-Maurice - Boudaoui, Dolberg, Maolida.