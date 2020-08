L1 - Les compos probables de Rennes - Montpellier

En fin d'après-midi (17h00), le Stade Rennais accueillera Montpellier au Roazhon Park pour le compte de la seconde journée de Ligue 1. Privé de match contre Lyon (repoussé au 16 septembre) pour cause de qualification rhodanienne en demi-finale de Ligue des Champions la semaine dernière, le MHSC effectue sa rentrée six mois après son humiliation subie... chez les Rouge et Noir (5-0).

Une occasion parfaite de rebondir pour le club de la Paillade logiquement installé dans un 5-4-1 par Michel Der Zakarian qui sera amputé par les absences de Vitorino Hilton, Stephy Mavididi, et Andy Delort, testé positif au coronavirus mercredi dernier. De son côté, Rennes devrait retrouver son 4-3-3 mais devra palier les blessures de Gerzino Nyamsi, Hamari Traoré et James Léa-Siliki avec les talents de ses jeunes comme Brandon Soppy ou le prodige Eduardo Camavinga.

Ligue 1 - 2e Journée

STADE RENNAIS - MONTPELLIER HSC

Rennes : Mendy - Soppy, Da Silva (cap), Aguerd, Maouassa - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Raphinha, Guirassy, Terrier

Montpellier : Omlin, Souquet, Le Tallec, Congré (cap), Mendes, Oyongo - Savanier, Ferri, Chotard, Mollet - Laborde