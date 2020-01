L1 - Les compos probables de Rennes - OM

La deuxième partie de saison de Ligue 1 ouvre ce vendredi (20h45), au Roazhon Park, avec un choc alléchant entre Rennes et Marseille, respectivement troisième et second du classement avec cinq points d'écart. Voici les compositions probables des deux équipes...

STADE RENNAIS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa - Raphinha, Camavinga, Bourigeaud, Del Castillo - Niang, Hunou.

OM : Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, B.Kamara, Sanson - Radonjic, Benedetto, Payet.