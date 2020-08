L1 - Les compos probables de Saint-Etienne - Lorient

Privé de Ligue 1 contre Marseille la semaine dernière à cause du coronavirus, l'AS Saint-Etienne reçoit Lorient cet après-midi. Face au promu, victorieux au panache de Strasbourg dimanche dernier (3-1), les Verts doivent bien démarrer leur saison à 15h00. Privé d'Harold Moukou, Gabriel Silva, Zaydou Youssouf et Charles Abi tous blessés, l'ASSE fera également sans Stéphane Ruffier, Miguel Trauco, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Lois Diony et Sergi Palencia, tous mis de côté par Claude Puel.

L'entraîneur stéphanois a décidé de miser sur la jeunesse avec la titularisation probable de la pépite Adil Aouchiche, arrivé du PSG cet été. Dans un 4-2-3-1, le club du Forez devrait faire face à un autre 4-2-3-1 emmené par Adrian Grbic, l'excellent Yoane Wissa et Jérémy Morel en défense.

Ligue 1 - 2e Journée

AS SAINT-ETIENNE - FC LORIENT

Saint-Etienne : Moulin - Debuchy (cap), Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Neyou - Nordin, Aouchiche, Bouanga - Hamouma

Lorient : Nardi - Mendes, Laporte, Morel, Le Goff - Lemoine (cap), Abergel - Boisgard, Le Fée, Wissa - Grbic