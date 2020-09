L1 - Les compos probables de Saint-Etienne - Strasbourg

Ce soir à 21h, l'ASSE reçoit le Racing Club de Strasbourg à Geoffrey Guichard pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Pour accueillir Alsaciens, Claude Puel ne devrait changer aucun des 11 joueurs qui ont défait le FC Lorient le 30 août dernier (2-0). Jessy Moulin devrait donc garder sa place dans les buts aux dépens de Stéphane Ruffier. En attaque, Romain Hamouma prendra la pointe, appuyé par Aouchiche, Bouanga et Nordin. Boudebouz et Khazri, entre autres, n'ont quant à eux pas été retenu dans le groupe par le technicien stéphanois. En face, Thierry Laurey devrait conserver son 5-3-2 avec le duo Majeed - Ajorque sur la pointe de l'attaque. A noter les absences côté Strasbourgeois de Koné et Mothiba, tous deux blessés.

Ligue 1 - 3e Journée

ASSE - STRASBOURG

ASSE : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Neyou, Nordin, Aouchiche, Bouanga - Hamouma.

STRASBOURG : Bi.Kamara - Caci, Djiku, Mitrovic, Simakan, Lala - I.Sissoko, Prcic, Bellegrade - Ajorque, Majeed.