L1 - Les compos probables de Strasbourg - Nice

Particulièrement diminué dans sa préparation, la faute à neuf contaminations de joueurs au covid-19, Strasbourg s'est incliné dimanche dernier à Lorient (3-1), sacré champion de Ligue 2 la saison passée. Ce soir (21h00), les hommes de Thierry Laurey ont l'occasion de rebondir, mais face à un adversaire bien plus coriace sur le papier. Opposé au Nice de Patrick Vieira, le Racing va tenter de remporter ses premiers points de l'année 2020-2021.

D'après L'Equipe, les Alsaciens, privés de Matz Sels, Mahamé Siby, Adrien Lebeau et Lebo Mothiba, devraient se présenter dans un habituel 4-2-3-1 avec un quator offensif composé de Mehdi Chahiri, buteur en Bretagne la semaine dernière, Adrien Thomasson, Majeed Waris et Ludovic Ajorque. Kenny Lala, lancé ailier droit à Lorient pourrait reculer en arrière droit. De son côté, Nice, vainqueur de Lens il y a six jours, espérera un nouveau festival de sa recrue lyonnaise Amine Gouiri. L'attaquant de 20 ans s'était offert un superbe doublé contre les Sang et Or. Le Gym devrait évoluer dans un 4-3-3 avec Youcef Atal, Robson Bambu, Hicham Boudaoui et Alexis Claude-Maurice comme principaux absents.

Ligue 1 - 2e Journée

RC STRASBOURG - OGC NICE

Strasbourg : Kawashima - Lala, Koné (cap), Djiku, Caci - Simakan, Bellegarde - Waris, Thomasson, Chahiri - Ajorque

Nice : Benitez - Lotomba, Pelmard, Dante (cap), Kamara - Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou - Ndoye, Dolberg, Gouiri