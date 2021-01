L1 - Les Crocos de Nîmes mordent la poussière à Strasbourg (analyse)

Le RC Strasbourg a fait mordre la poussière aux Crocos de Nîmes (5-0), ce mercredi, dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 18e Journée Strasbourg 5 - 03 - 0 Nîmes L. Ajorque 36'

H. Diallo 38'

K. Lala (P.) 46'

L. Ajorque 51'

A. Waris (P.) 90'



LE FAIT DU MATCH

Nîmes tient 30 minutes avant de craquer. L'année change mais pas les résultats pour le Nîmes Olympique. Lanterne rouge de la Ligue 1, les Crocos ont encaissé une nouvelle claque à Strasbourg. Les Nîmois ont tenu trente minutes, les yeux dans les yeux, avec leurs adversaires, avant de baisser les bras après l'ouverture du score d'Ajorque. Dans la foulée, Diallo a pu inscrire le deuxième but et rendre le match facile à ses coéquipiers.

LES BUTS

1-0 (36ème) : lancé en profondeur à gauche par Kenny Lala, Diallo entre dans la surface devant Briançon et enroule une frappe du droit. Reynet se détend sur sa gauche pour repousser le ballon mais Ajorque a suivi et pousse le cuir dans le but vide.

2-0 (38ème) : Nîmes coule quelques secondes plus tard ! Aholou et les Strasbourgeois se projettent vite et Diallo est trouvé à gauche de la surface. Sans contrôle, le Sénégalais envoie un plat du pied droit hors de portée de Reynet.

3-0 (45+1ème) : Habib Diallo subit un croche-pied d'Ahlinvi juste à l'intérieur de la surface. M.Millot siffle d'abord un coup-franc avant de désigner le point de pénalty grâce à la vidéo. Kenny Lala ne se fait pas prier pour transformer le tir au but.

4-0 (51ème) : Bellegarde porte le ballon côté gauche et sert Anthony Caci. Le latéral adresse un centre à ras-de-terre pour Ajorque, libre du marquage de Deaux, et marque facilement.

5-0 (90ème) : Waris transforme un nouveau pénalty !

L'HOMME DU MATCH

Habib Diallo (Strasbourg) : un but, une passe décisive, un pénalty provoqué. Habib Diallo a sorti un très gros match face aux Crocos. Le Sénégalais a notamment profité des mauvaises décisions de Lucas Deaux, repositionné en défense centrale, pour faire un gros travail.

LES CONSÉQUENCES

Nîmes inquiète encore et encore. Avec ce 7ème match consécutif sans la moindre victoire, les Crocos confortent leur dernière place en championnat. Pire, les Nîmois viennent d'encaisser une gifle 5-0 et auraient même pu encaisser un set si Ajorque avait transformé un troisième pénalty à l'heure de jeu. L'avenir de Jérôme Arpinon va être largement remis en question du côté des supporters...

Côté Strasbourgeois, cette belle défaite va faire beaucoup de bien au goal average, surtout après la défaite à Paris juste avant la trêve. Thierry Laurey et les Strasbourgeois commencent bien l'année !