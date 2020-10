L1 - Les Dogues croquent Lens dans le derby (résumé et notes de LOSC-Lens)

Lille s'offre le derby du Nord avec la manière (4-0) mais aussi la première place de la Ligue 1 ce dimanche soir. Jonathan Bamba (1 but, 2 passes décisives) a guidé les siens lors de cette magnifique soirée.

Ligue 1 - 7e Journée Lille 4 - 01 - 0 Lens B. Yilmaz 11'

J. Bamba 47'

J. Ikone 69'

Y. Yazici 79'



Plus de cinq ans après le dernier derby du Nord, le LOSC a tenu à frapper un grand coup face à son rival lensois, ce dimanche soir, au Stade Pierre Mauroy (victoire 4-0). Dans un stade à huis clos, les Dogues, enragés et morts de faim, n'ont laissé aucune chance au promu, la faute à des Lillois en grande forme comme Renato Sanches, Luiz Araujo et surtout Jonathan Bamba.

Dès la troisième minute, Lille lâche son premier avertissement avec un contre rapidement joué par Luiz Araujo et Jonathan David. L'attaquant canadien négocie mal sa passe pour Yilmaz mais cela représente le premier contre d'une longue série pour les Dogues. Au vu du scénario de la rencontre et des intentions de jeu des locaux, on imagine, facilement, que le plan du LOSC est d'attendre les Lensois, plutôt joueurs depuis le début de la saison, afin de faire mouche dans le jeu de transition. Et l'explosivité et la technique de Renato Sanches, véritable box to box, vont être précieuses pour les Lillois, à l'image de sa récupération juste devant sa surface (25ème).

Luiz Araujo, Renato Sanches et Jonathan Bamba en feu

Si Lille multiplie les occasions, le premier but de la rencontre va intervenir sur un coup de pied arrêté. José Fonte est à la retombée du coup-franc de Renato Sanches et place une tête, prolongée par Benjamin André. Burak Yilmaz, tout seul au second poteau, n'a plus qu'à tromper Leca, lui aussi de la tête (11ème). Après avoir trouvé la clé, les actions se multiplient sur les cages des Sang-et-Or, même si le portier lensois retarde l'échéance par deux fois devant Araujo (42ème, 44ème). Malheureusement pour Frank Haise et ses hommes, Lille va passer la vitesse supérieure au retour des vestiaires.

Conscients qu'une victoire leur offre la tête de la Ligue 1, les Dogues enfoncent le clou dès la 48ème minute. Celik, sur son côté droit, déborde avant de centrer fort devant le but. Sa passe est déviée par Radovanovic et arrive dans les pieds de Jonathan Bamba, qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets. L'ailier n'est pas loin du doublé, à la 56ème minute, sur une passe clé de Luiz Araujo, mais son tir s'envole dans les tribunes...

Deux cartons rouges côté Lensois

Dans un derby respectueux mais avec de l'intensité, Lens va toutefois perdre deux joueurs sur cartons rouges ! Jonathan Gradit est d'abord expulsé juste avant l'heure de jeu (58ème minute), à la suite d'un deuxième carton jaune sur une faute sur Yilmaz. Clément Michelin, entré en jeu à la 71ème minute, va de son côté passer quatre petites minutes sur le terrain avant de dégoupiller face à Jonathan Bamba. Très en retard, le latéral découpe l'ailier et emporte sa cheville. Une sanction logique pour des Sang-et-Or, qui avaient déjà encaissé le troisième but Lillois entre les deux expulsions (Ikoné sur une passe de ce même Bamba, 69ème).

Jonathan Bamba va conclure son immense soirée avec une deuxième passe décisive, à l'entrée des dix dernières minutes, pour Yazici, trois minutes seulement après son entrée (79ème). Alors qu'il veut servir Jonathan David, Bamba récupère le ballon sur un contre lensois et sert sur un plateau le Turc. La soirée aurait pu être parfaite pour Lille si Jonathan David s'était enfin lancé même s'il y a du mieux dans le jeu du Canadien. Qu'importe, le LOSC s'offre un impressionnant derby et s'installe en tête du championnat.