L1 - Les Girondins se sabordent à Brest (analyse et notes)

Le Stade Brestois 29 et les Girondins de Bordeaux se sont quittés sur un score de parité au terme d'un match plaisant (1-1) lors de la 23ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 23e Journée Brest 1 - 10 - 1 Bordeaux L. Benito (CSC) 80'

10' Eui-Jo Hwang



LE FAIT DU MATCH

Brest vendange, Paulo Sousa bétonne. Les deux équipes ont livré un match ouvert et riche en occasions de buts ce mercredi. Brestois et Girondins se sont rendus coup pour coup durant quarante-cinq minutes avant que les locaux ne prennent l'ascendant dans cette partie. A dix contre onze, les Bretons ont arraché le point du nul mais ils peuvent regretter leurs nombreuses opportunités manquées, notamment le penalty trop mou de Battocchio juste avant la pause (42e). De son côté, Paulo Sousa, devant les difficultés de son équipe en seconde mi-temps, a préféré sortir deux attaquants pour faire rentrer deux milieux. Malgré le carton rouge reçu par Castelletto, les Brestois ont maintenu leur domination et les Girondins, à être trop frileux, ont fini par céder. Ils peuvent même se satisfaire de ce point tant ils ont joué avec le feu lors des dernières minutes.

LES BUTS

0-1 (9e) : Bordeaux contre le cours du jeu ! Dépossédés du ballon depuis le début de rencontre, les Girondins obtiennent un corner. Basic le joue à deux avec De Préville. L'attaquant bordelais n'est pas attaqué et dépose un centre parfait pour Hwang au deuxième poteau. Le Coréen prend le dessus sur Faussurier et profite de l'hésitation de Larsonneur pour marquer de la tête.

1-1 (80e) : Brest revient à égalité ! Alors que le ballon navigue devant la surface girondine depuis quelques secondes, Autret envoie le cuir dans la boîte depuis le côté gauche. Au deuxième poteau, Duverne remise dans l'axe de la tête et Benito dévie le ballon dans son propre but en voulant intervenir.

L'HOMME DU MATCH

M. Autret (Brest). Si les attaquants ont manqué de précision dans le dernier geste, le capitaine brestois, lui, a pourtant tout fait pour les mettre dans des situations idéales. Avec 4 passes clefs et 10 centres, il a été le précurseur des offensives de son équipe. Il est également à l'origine d'un très bon centre pour Duverne sur l'égalisation bretonne.

LES CONSEQUENCES

Après un match nul décevant contre l'OM (0-0) le weekend dernier lors duquel leur passe à dix en fin de match a fait parler, les Girondins ont payé leur manque d'ambition en seconde mi-temps. Bien que le scénario leur était favorable avec l'avantage au tableau d'affichage et une supériorité numérique sur la pelouse, les Marine-Et-Blanc ont reculé et ont cédé. Ainsi, Bordeaux reste à la 12ème place, dans le ventre mou du championnat.

Ce point est le minimum pour Brest. Maladroits devant le but et loin du marquage défensivement, les Bretons se sont fait punir et auraient pu encaisser un second but. Toutefois, ils ont dominé la grande majorité de cette partie et leurs efforts en fin de rencontre ont été justement récompensés. Au classement, le promu est 14ème avec huit points d'avance sur la zone rouge.