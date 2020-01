L1 - Les internautes ont élu le meilleur entraîneur de la première partie de saison...

Depuis une semaine maintenant, les internautes de MadeInFOOT ont la possibilité d'élire le meilleur entraîneur de la première partie de saison en Ligue 1. Et Thomas Tuchel a été plébiscité ! En effet, le coach parisien a récolté 57% des suffrages, soit plus de 1000 votants, contre 18% pour André Villas-Boas (OM) et 7% pour Julien Stéphan (Rennes). Christian Gourcuff (Nantes, 7%), Christophe Galtier (LOSC, 7%) et Claude Puel (4%) étaient les autres coachs en lice.