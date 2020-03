L1 - Les joueurs de l'OM et du PSG réussissent le challenge du papier toilette (vidéo)

Confinement oblige, les joueurs de Ligue 1 tuent le temps avec le StayAtHome Challenge, un challenge lancé par les joueurs espagnols il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Le principe ? Réussir une dizaine de jongles avec un rouleau de papier toilette et visiblement les Parisiens et les Marseillais sont doués. En effet, Dario Benedetto, Leandro Paredes, Florian Thauvin, Ander Herrera et d'autres ont montré leurs exploits sur leur story instagram.