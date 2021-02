L1 - Les Nîmois font le boulot face à Bordeaux (analyse et notes)

Le Nîmes Olympique s'est imposé (2-0) face aux Girondins de Bordeaux lors de la 26ème journée de Ligue 1. Dans une rencontre relativement maitrisée, ce sont les buts de Birger Meling (13ème) et Renaud Ripart (71ème) qui ont permis aux Crocodiles de prendre les trois points.

Ligue 1 - 26e Journée Nîmes 2 - 01 - 0 Bordeaux B. Meling 14'

R. Ripart 71'



LE FAIT DU MATCH

Un carton rouge décisif. Alors que les Girondins de Bordeaux se projettent de plus en plus pour tenter d'égaliser, les Nîmois reculent mais s'appliquent sur chaque contre-attaque. Après un corner pour les hommes de Jean-Louis Gasset, les Crocodiles récupèrent le ballon et Lamine Fomba lance Karim Aribi qui file seul au but avant d'être taclé à 25 mètres des cages par Loris Benito. L'arbitre de la rencontre n'hésite pas une seule seconde et expulse l'international suisse (69ème). Seulement deux minutes plus tard, le Nîmes Olympique profite que Bordeaux soit réduit à dix pour faire le break et prendre les trois points.

LES BUTS

1-0 (13ème) : Nîmes ouvre le score ! Birger Meling percute dans l'axe avant de décaler Zinedine Ferhat sur sa gauche au moment de rentrer dans la surface de réparation. L'international algérien rend le ballon en retrait au Norvégien, qui place une frappe limpide du plat du pied au ras du poteau droit de Benoît Costil.

2-0 (71ème) : Les Crocodiles font le break ! Niclas Eliasson se charge de tirer un coup-franc excentré sur le côté gauche et vient déposer le ballon dans la boite. Renaud Ripart s'envole dans les airs pour placer un coup de tête croisé puissant qui vient propulser le cuir contre le montant de Benoît Costil, avant de se diriger au fond des filets.

L'HOMME DU MATCH

Birger Meling était inarrêtable. L'international norvégien a multiplié les allers-retours sur son côté gauche et épuisé ses vis-à-vis. Rémi Oudin et Enock Kwateng n'ont jamais réussi à prendre le dessus sur leur adversaire du jour et se sont souvent fait prendre dans le dos par le Nîmois. Le latéral gauche de 26 ans a ouvert le score pour les siens grâce à une action dont il est à l'origine et à la conclusion, mais a surtout réalisé de nombreux centres qui auraient pu se transformer en passes décisives avec plus de réalisme de la part des attaquants nîmois.

LES CONSÉQUENCES

Le Nîmes Olympique enchaine une seconde victoire consécutive et profite de la défaite de Dijon pour s'éloigner de la lanterne rouge. Les Crocodiles (19èmes, 21 points) ne sont plus qu'à deux points du premier non-relégable.

Les Girondins de Bordeaux poursuivent leur série négative et restent sur six matchs sans victoire. Les hommes de Jean-Louis Gasset (11èmes, 33 points) restent dans la seconde partie de tableau et comptent désormais dix points de retard sur la cinquième place.