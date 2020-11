L1 - Les Nîmois s'imposent dans la douleur face à Reims (analyse)

Nîmes se relance et remporte (0-1) son premier match du mois de novembre face à Reims ce dimanche après-midi. Les Nîmois s'imposent lors de cette 11ème journée de Ligue 1 malgré la domination de leur adversaire du jour, grâce à un but de Renaud Ripart sur pénalty (62ème).

Ligue 1 - 11e Journée Reims 0 - 10 - 0 Nîmes 62' R. Ripart (P.)



LE FAIT DU MATCH

Nîmes ne touche pas un ballon mais marque. Le seul fait du match à retenir est assurément le seul but de cette rencontre. Alors que les Rémois avaient largement la possession du ballon (71%), ils ne sont que trop rarement parvenus à mettre en danger les Crocodiles. Les hommes de Jérôme Arpinon en ont profité et ont ouvert le score sur l'une des rare fois fois où ils ont réussi à accélérer le jeu. Le Stade de Reims peut avoir des regrets.

LE BUT

0-1 (62ème) : Ripart ouvre le score sur pénalty ! Zinedine Ferhat rentre sur le côté droit de la surface rémoise et élimine De Smet sur un petit pont. Dépassé, le Belge accroche son adversaire et commet une faute dans ses 16,50 mètres. Renaud Ripart ouvre son pied droit et prend à contre-pied Yehvann Diouf qui avait plongé sur sa droite.

L'HOMME DU MATCH

Pablo Martinez protège l'arrière garde. Les Nîmois ne seraient jamais parvenus à obtenir cette victoire et encaisser aucun but sans une défense solide et un Pablo Martinez impérial. Le numéro 4 des Crocodiles a protégé ses cages en remportant la quasi-totalité de ses duels (4 gagnés sur 5). Au-delà de ses interventions décisives, le défenseur central du Nîmes Olympique a su apporter de la sérénité aux siens en réussissant ses relances et résistant au pressing rémois.

LES CONSÉQUENCES

Reims se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les Rémois (17ème, 9 points) pourraient se retrouver à la place de barragiste en cas de victoire de Lorient contre Lille. C'est la première défaite des hommes de David Guion sur ce mois de novembre.

Nîmes réalise une excellente opération au classement grâce à ces trois points obtenus. Les Crocodiles sortent de la zone rouge (15ème, 11 points). Les Nîmois mettent fin à leur série de quatre défaites consécutives.