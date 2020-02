L1 - Les salaires des 20 entraîneurs de Ligue 1 dévoilés

Comme chez les joueurs, le PSG est le club de Ligue 1 qui rémunère le mieux son entraîneur. Thomas Tuchel, prolongé en mars dernier, en a profité pour négocier une jolie revalorisation (de 420 000 € à 625 000 € brut mensuels) et l'écart avec ses pairs s'est encore creusé, comme le montre L'Equipe dans son dossier sur les salaires ce vendredi. André Villas-Boas arrive en seconde position avec des émoluments tout de même estimés à 400 000 €. C'est beaucoup plus que ce que touchait avant lui Rudi Garcia (250 000 €), qui a conservé le même salaire à Lyon. Cela fait de lui l'entraîneur français le mieux payé du championnat, mais il s'est fait doubler par les nouveaux arrivants Paulo Sousa (Bordeaux) et Robert Moreno (Monaco), tous deux rémunérés à hauteur de 280 000 €.

Sous le top 5, on retrouve des profils d'entraîneurs différents, des novices comme Patrick Vieira (6e) et Julien Stéphan (9e), comme des techniciens plus expérimentés tels que Claude Puel (7e), Christophe Galtier (8e) ou Christian Gourcuff (10e). Derrière, on retrouve cinq entraîneurs dont les salaires oscillent entre 50 000 et 60 000 euros (Der Zakarian, Laurey, Moulin, Dall'Oglio et Guion), alors que les cinq dernières places de ce classement sont occupées par les coachs des cinq équipes les moins bien placées en championnat. Comme la saison dernière, le Nîmois Bernard Blaquart est le moins bien payé avec un salaire estimé à 20 000 euros.

LES SALAIRES DES ENTRAÎNEURS DE L1