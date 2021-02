L1 - Les Sang et Or font match nul à Reims et ratent l'occasion de rentrer dans le top 5 (analyse)

Le Stade de Reims et le RC Lens se quittent dos à dos (1-1) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Au terme de cette rencontre animée, ce sont Arbër Zeneli (13ème) pour les Rémois et Florian Sotoca (60ème) pour les Lensois qui sont les buteurs de ce match.

LE FAIT DU MATCH

Un penalty qui coûte cher. On se rapproche de la fin de la première mi-temps et s'ils sont menés au score, les Lensois dominent et mettent la pression sur les cages rémoises. Après avoir touché la barre transversale quelques minutes auparavant grâce à un corner tiré par Clauss, c'est un nouveau coup de pied de coin venu de la gauche qui met en alerte la défense rémoise et oblige Ghislain Konan à intervenir en retard sur Massadio Haïdara. L'arbitre de la rencontre désigne logiquement le point de pénalty et c'est Gaël Kakuta qui se charge de le tirer. Le numéro dix des Sang et Or ouvre malheureusement trop son pied gauche et ne trouve pas le cadre (45ème).

LES BUTS

1-0 (13ème) : Le Stade de Reims ouvre le score ! Boulaye Dia est servi sur le côté gauche et provoque dans la surface avant d'éliminer Gradit d'un crochet. Le meilleur buteur rémois enchaine d'une frappe croisée du gauche qui est repoussée par Leca sur sa ligne. Arbër Zeneli est à l'affût et vient pousser le ballon au fond des cages de la tête.

1-1 (60ème) : L'égalisation du RC Lens ! Jonathan Clauss pénètre dans la surface avant d'éliminer Konan puis Faes. L'ailier droit lensois fixe Munetsi et décale sur sa gauche Florian Sotoca qui est oublié par la défense adverse et a la cage grande ouverte pour conclure après que le portier rémois se soit avancé.

L'HOMME DU MATCH

L'infranchissable Predrag Rajković. Quelle seconde mi-temps du gardien Rémois qui a écoeuré les attaquants du RC Lens en multipliant les arrêts. Après l'égalisation des Lensois, il est le principal artisan de ce match nul. Quelques secondes après le but de Sotoca, l'international serbe est une nouvelle fois abandonné par sa défense et doit s'employer à deux reprises pour maintenir son équipe à flot. Après un magnifique arrêt de la jambe, il stoppe un ballon sur sa ligne et si l'arbitre de la rencontre accorde le but dans un premier temps, la goal-line permettra de constater que le gardien de Reims a bien empêché le cuir de rentrer dans les cages. Un Rajkovic impérial ce soir.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade de Reims ne prend qu'un point mais profite de la défaite de Nice à Paris pour grimper d'une petite place au classement. Grâce à cette victoire, les hommes de David Guion (13èmes, 29 points) comptent désormais dix points d'avance sur la place de barragiste.

Le RC Lens rate l'occasion de faire son apparition dans le top 5 avec ce match nul. Les Sang et Or (6èmes, 37 points) comptent un seul point de retard sur la cinquième place et le Stade Rennais qui n'a pas encore joué lors de cette 25ème journée.