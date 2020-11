L1 - Les Verts continuent de couler, Montpellier se relance (analyse et notes ASSE-MHSC)

Ce dimanche après-midi, l'AS Saint-Etienne s'est inclinée sur la plus petite des marges face au Montpellier Hérault Sport Club (0-1), lors de la 9ème journée de Ligue 1. Cinquième revers de rang pour les Verts qui inquiètent de plus en plus et continuent de glisser dangereusement au classement. Les Héraultais, eux, renouent avec le succès à l'extérieur, une première depuis le 11 janvier dernier à Amiens.

Ligue 1 - 9e Journée Saint-Etienne 0 - 10 - 1 Montpellier 14' S. Mavididi



LE FAIT DU MATCH

Des Verts totalement inoffensifs. Sur le billard de Geoffroy-Guichard, les hommes de Claude Puel n'ont pas montré grand chose pour tenter de mettre fin à leur série noire. En manque de peps, de mordant, de liant entre les lignes et d'inspiration, les Ligériens ont été incapables de changer de rythme et n'ont jamais vraiment inquiété une arrière garde héraultaise bien tranquille. C'est bien simple, Dimitry Bertaud n'a eu aucun arrêt à effectuer. Avec seulement deux toutes petites occasions en 94 minutes (tête hors cadre de Timothée Kolodziejczak à la 30ème, frappe hors cadre d'Adil Aouchiche à la 66ème) et aucune tentative cadrée, difficile pour les Foréziens d'espérer mieux qu'une défaite.

LE BUT

0-1 (14ème) : Montpellier refroidit l'ASSE ! Andy Delort se bat comme un beau diable pour récupérer le cuir au milieu de plusieurs joueurs ligériens. Avec de la réussite, le capitaine héraultais parvient finalement à décaler le ballon vers Stephy Mavidi, aux abords de la surface. Après un bon contrôle, l'ancien attaquant du DFCO décoche alors une frappe enroulée du droit limpide, qui vient battre Jessy Moulin sur sa gauche. C'est le troisième but inscrit cette saison en championnat par le numéro 19 pailladin.

L'HOMME DU MATCH

Andy Delort (MHSC). S'il n'a pas marqué dans le Forez, le capitaine montpelliérain du jour s'est employé pour aider son équipe à renouer avec le bon goût de la victoire. Impliqué sur le seul but de la rencontre et présent dans tous les bons coups de son équipe (1 tir non cadré, 3 passes clés, 5 centres, 1 occasion créée), il a également été très solide dans le combat (15 duels remportés, 1 tacle, 1 dégagement).

LES CONSÉQUENCES

En manque de tout, l'AS Saint-Etienne enchaîne un nouveau revers qui ne souffre pas vraiment de contestation malgré un léger mieux après la pause. Suite à cette cinquième défaite de rang en Ligue 1, les hommes de Claude Puel restent bloqués à la treizième place du classement (10 points) mais pourraient dégringoler suivant les résultats des autres rencontres. Inquiétant à une petite semaine (dimanche soir 21 heures) du premier acte du derby rhônalpin sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (10ème journée).

Sans être ultra-dominateur, le MHSC a mis fin à sa mauvaise série (quatre matches sans succès) en maîtrisant un pâle Saint-Etienne. Avec un peu plus de réussite, les protégés de Michel Der Zakarian auraient même pu s'imposer plus largement, Gaëtan Laborde ayant trouvé de la tête le poteau droit des Verts sur une offrande d'Andy Delort (23ème). Grâce à ce succès étriqué mais mérité, les Pailladins réalisent leur premier clean sheet de l'exercice et grimpent provisoirement à la cinquième place du classement (14 points). À confirmer sur la pelouse de Bordeaux, dès samedi après-midi (17 heures).