L1 - Les Verts et les Crocos se quittent dos à dos (analyse et notes ASSE-Nîmes)

Au terme d'un match disputé sur un rythme endiablé, les Verts de l'AS Saint-Etienne et les Crocodiles du Nîmes Olympique se sont quittés sur un score de parité (2-2), ce dimanche après-midi lors de la 16ème journée de Ligue 1. Un résultat nul qui n'arrange personne.

Ligue 1 - 16e Journée Saint-Etienne 2 - 21 - 1 Nîmes H. Moukoudi 8'

A. Nordin 63'

14' M. Ahlinvi

56' R. Ripart (P.)



LE FAIT DU MATCH

Saint-Etienne se complique encore la tâche par son gros manque de réalisme devant le but. Comme à Bordeaux mercredi soir, les Verts ont ouvert la marque. Comme face aux Marine-et-Blanc, ils ont eu le ballon pour rapidement faire le break. Malheureusement pour eux, Wahbi Khazri, seul face au but sur un très bon service signé Arnaud Nordin, n'a pas trouvé la faille mais l'extérieur du poteau sur sa reprise en première intention du plat du pied droit (10ème). Comme en Aquitaine, l'égalisation n'a alors pas tardé, les Nîmois recollant moins de quatre petites minutes plus tard. La suite n'a pas été bien plus heureuse pour l'ASSE, qui a raté plusieurs très, très grosses occasions (Arnaud Nordin 32ème et 49ème, Romain Hamouma 41ème), ainsi qu'un penalty par Ryad Boudebouz (36ème).

LES BUTS

1-0 (8ème) : Saint-Etienne prend la tête ! Sur un corner botté de la droite du terrain par Ryad Boudebouz, le ballon parvient jusqu'à Harold Moukoudi. Après s'être libéré du marquage de Florian Miguel, le défenseur central ligérien place une tête gagnante qui entre dans la cage avec l'aide du poteau. C'est le tout premier but inscrit en Ligue 1 avec les Verts pour l'ancien axial du Havre AC.

1-1 (14ème) : Nîmes recolle ! Zinedine Ferhat combine avec Nolan Roux à l'entrée de la surface des Verts, plein axe. Wahbi Khazri, revenu aidé sa défense, dévie malencontreusement le cuir jusqu'à Mattéo Ahlinvi. Depuis le point de penalty, le milieu de terrain des Crocos trompe Jessy Moulin d'un plat du pied droit et inscrit son tout premier but dans l'élite.

1-2 (56ème) : Les Crocos passent devant ! Trouvé sur le côté droit, Zinedine Ferhat pique son ballon pour servir Sofiane Alakouch dans la surface. Le Nîmois s'emmène alors le ballon d'un subtil sombrero sur Harold Moukoudi, coupable d'une très légère obstruction. Monsieur Lesage n'hésite pas et désigne le point de penalty. À peine entré en jeu, Renaud Ripart le transforme d'une très belle panenka qui prend Jessy Moulin à contre-pied. C'est le troisième but marqué cette saison en Ligue 1 par le couteau suisse gardois.

2-2 (63ème) : Les Verts reviennent ! Décalé dans son couloir gauche, Miguel Trauco déploie un bon centre vers les 16 mètres. Adil Aouchiche parvient à décaler le cuir pour Arnaud Nordin, plein axe. D'un tir enroulé du plat du pied gauche, l'ailier ligérien trompe Baptiste Reynet sur sa droite, qui ne peut qu'accompagner le cuir dans ses filets. C'est le deuxième but inscrit en cet exercice 2020-2021 par le numéro 18 des Verts, le deuxième en deux journées.

L'HOMME DU MATCH

Mattéo Ahlinvi (Nîmes Olympique). Auteur de l'égalisation au quart d'heure de jeu, le jeune (21 ans) milieu de terrain des Crocos a rendu une copie très intéressante dans le Forez. Outre sa réalisation inscrite sur son seul tir de la rencontre, il a livré un match plein dans l'entrejeu (87% de passes réussies, 2 passes clés, 3 dribbles) et n'a pas compté ses efforts. Prometteur pour la suite.

LES CONSÉQUENCES

Dominatrice mais en manque d'adresse et de réalisme dans le dernier geste, l'AS Saint-Etienne, qui a perdu Wahbi Khazri de manière précoce sur blessure musculaire (17ème), n'a pas su profiter des largesses défensives des Crocos pour enchaîner un deuxième succès en l'espace de quatre jours. Il faudra se contenter d'un tout petit point, qui devrait laisser pas mal de regrets à Claude Puel et consorts. Suite à ce score de parité, les Verts en sont désormais à cinq matches de rang sans défaite mais stagnent à la 14ème place du classement (17 points). Prochain et dernier rendez-vous de l'année 2020 : un déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II) à l'occasion de la 17ème journée.

Malgré de très nombreuses absences et une grosse fébrilité défensive, le Nîmes Olympique repart du Forez avec le point du nul. Baptiste Reynet, décisif à plusieurs reprises dans son but, a aidé les protégés de Jérôme Arpinon à mettre fin à une série de quatre défaites consécutives. Grâce à ce résultat de parité, le club gardois reste certes dans la zone rouge mais quitte la dix-neuvième et avant-dernière place pour grimper à la dix-huitième position (12 points). Mercredi soir (19 heures, Stade des Costières), les Crocos tenteront de bonifier ce bon résultat lors d'un nouveau match capital pour le maintien, face au Dijon FCO.