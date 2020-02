L1 - Les Verts n'y arrivent toujours pas... (analyse et notes ASSE-Reims)

Dans l'obligation de s'imposer pour ne pas basculer dans une crise encore plus profonde, les Verts de Saint-Etienne ont été rattrapés sur le gong par le Stade de Reims (1-1), ce dimanche après-midi lors de la 26ème journée de Ligue 1. Un scénario cruel pour l'ASSE.

Ligue 1 - 26e Journée Saint-Etienne 1 - 10 - 0 Reims D. Bouanga 73'

90' +4 B. Dia (P.)



LE FAIT DU MATCH

Les Verts sont malades... Crispés, inhibés par la peur et en panne de solutions, les protégés de Claude Puel n'ont pas proposé grand chose en première période. Il y a eu du mieux lors du second acte, dans l'envie notamment. Un mieux concrétisé par une ouverture du score méritée. Mais l'ASSE n'est pas en bas de tableau pour rien... Dans le temps additionnel, Yann M'Vila, pourtant expérimenté, s'est montré fautif en offrant le penalty de l'égalisation aux Champenois.

LES BUTS

1-0 (73ème) : Saint-Etienne ouvre le score ! Trouvé dans le couloir droit, Franck Honorat lève la tête et déploie, en première intention, un centre du droit à destination de la surface rémoise. Denis Bouanga prend alors le meilleur sur Thomas Foket et place une tête piquée puissante. Predrag Rajkovic, surpris, ne peut qu'accompagner le cuir dans ses filets. C'est le neuvième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 20 de l'ASSE.

1-1 (90ème+4) : Reims recolle ! Sur la dernière offensive champenoise, Yann M'Vila est pris de vitesse par la course de Boulaye Dia et déséquilibre l'attaquant sur la droite de la surface stéphanoise. L'arbitre central n'hésite pas et désigne le point de penalty. Avec une frappe précise du pied droit, le numéro 11 rémois ne tremble pas et se fait justice lui-même. C'est le septième but marqué cette saison en championnat par le jeune attaquant des Rouge-et-Blanc.

L'HOMME DU MATCH

William Saliba (AS Saint-Etienne). Le jeune défenseur central a tenu la baraque dans cette partie, se montrant impeccable. Solide dans les duels (9 dégagements, 4 interceptions, 1 tacle), propre dans ses relances (91% de passes réussies), il s'est comporté en vrai patron de l'arrière garde ligérienne et a su relever la tête de belle manière après une dernière sortie très compliquée à Brest.

LES CONSÉQUENCES

Après quatre revers de rang, l'ASSE a été proche de renouer avec la victoire. Il faudra finalement se contenter d'un match nul au scénario cruel, qui permet toutefois aux Verts, soutenus et salués par leurs fidèles supporters, de gagner une place au classement. Les protégés de Claude Puel, dont le coaching après l'ouverture du score peut questionner, doublent le FC Metz et grimpent au 15ème rang (29 points). Une maigre consolation.

Le Stade de Reims est venu dans le Forez pour s'imposer, a flirté avec la défaite mais repart finalement avec un nul globalement mérité au vu de la physionomie de la partie. Un résultat de parité qui fait grimper les hommes de David Guion à la 8ème place du classement (37 points). Les espoirs d'Europe restent donc permis pour les Champenois.