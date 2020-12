L1 - Lille - Bordeaux : les compos probables

Le LOSC reçoit les Girondins de Bordeaux ce dimanche à 17 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Face à des Bordelais qui montent en puissance, les Dogues doivent s'imposer pour repasser devant l'OM et récupérer leur place de dauphin du PSG. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Domagoj Bradaric qui est suspendu. Luiz Araújo est de son côté blessé. Jérémy Pied et Renato Sanches sont eux sont toujours en phase de reprise. Les Girondins devront quant à eux se passer des services de Laurent Koscielny et Samuel Kalu qui souffrent tous les deux de différents pépins physiques.

Ligue 1 - 14e Journée Lille 2 - 12 - 1 Bordeaux J. Bamba 17'

José Fonte 45'

Résumé 29' T. Basic



LOSC - GIRONDINS DE BORDEAUX

Lille : Maignan - Çelik, Fonte (cap), Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Bamba - Yilmaz, David.

Bordeaux : Costil (cap), Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Otavio, Basic - Zerkane, Ben Afa, Oudin - De Préville.