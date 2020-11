L1 - Lille bute sur le mur lyonnais (résumé et notes de LOSC-OL)

Le LOSC va s'en mordre les doigts ! En supériorité numérique pendant près d'une mi-temps, les Dogues n'ont pas réussi à venir à bout de l'OL et concède le match nul (1-1).

Ligue 1 - 9e Journée Lille 1 - 11 - 1 Lyon J. Bamba 22'

41' M. Çelik (CSC)



Entre Lille et Lyon, beaucoup de choses les opposent, notamment depuis ce début de saison. Le LOSC est, en effet, probablement l'équipe avec l'identité de jeu la plus marquée et la plus intéressante, tandis que l'OL se cherche, tâtonne, que ce soit pour son dispositif ou son animation offensive. Et les maux lyonnais ont logiquement été mis en lumière par les forces lilloises, notamment après un round d'observation de vingt bonnes minutes. Alors que Lille laisse volontairement le ballon aux Gones, pour exploiter la vitesse des ailiers sur les contres et le manque de créativité des adversaires lorsqu'ils ont la possession du ballon, Houssem Aouar trouve une sublime passe en profondeur pour Karl Toko Ekambi. Parti dans le dos de la défense, le Camerounais se présente face à Maignan mais semble gêné par la course, à ses côtés, de son coéquipier Tino Kadewere. Résultat, KTE manque son face à face, et Lille punit Lyon sur le contre !

Araujo, sur son côté droit, manque sa frappe mais trouve Yilmaz dans la surface. Le colosse turc fait alors parler son physique pour protéger son ballon et passe en retrait pour Jonathan Bamba. L'international U21 français, en confiance depuis le début de la saison, enroule alors une frappe splendide du plat du pied droit directement dans le petit filet de Lopes (23ème). Les Dogues veulent enfoncer le clou directement mais un super Anthony Lopes repousse les assauts nordistes, à l'image de la mine de Burak Yilmaz, des 25 mètres, envoyée en corner. Lyon n'y est plus, le portier rhodanien peste contre ses coéquipiers, qui ne parviennent pas à cadrer les ailiers rapides adverse. Pour autant, sur un coup de billard, Lyon parvient à égaliser, presque contre le cours du jeu. Thiago Mendes, avant la surface adverse, envoie un ballon au second poteau à destination d'Aouar. Le milieu manque son contrôle et sa frappe mais le ballon rebondit sur le torse de Celik et finit au fond des filets (40ème). L'OL s'en sort bien, et le LOSC enchaîne un deuxième coup dur avec la sortie sur blessure de José Fonte (45+2ème) à la suite d'un coup reçu dans l'oeil par Memphis Depay.

Marcelo laisse Lyon à dix en début de deuxième mi-temps

Pour autant, la deuxième période va être totalement en faveur du LOSC ! Dès la 50ème minute, Marcelo écope d'un second carton jaune à la suite d'une semelle sur le pied de Bamba et laisse donc son équipe à 10. Il n'en fallait pas plus pour Lille qui décide d'assiéger la surface de réparation lyonnaise (79% de possession en 2ème mi-temps). Les Dogues tombent toutefois sur un mur en la personne d'Anthony Lopes. Malgré le bloc bas et resserré de l'OL, Lille se crée des occasions mais le portier portugais repousse chacune d'elles. Lopes détourne notamment une superbe frappe enroulée de Jonathan Bamba à la 61ème, qui aurait pu s'offrir un doublé avec une action copie conforme de l'ouverture du score. Yazici, avec un corner rentrant, tombe aussi sur les gants du Lyonnais, taille patron. Et lorsqu'il semble battu, il peut remercier la frappe d'Araujo qui passe juste à côté de ses cages (69ème).

La charnière expérimentale Benlamri, entré pour combler l'exclusion de Marcelo et Diomandé, a également fait forte impression. Le défenseur algérien, pour sa première apparition, a frappé fort en allant directement au duel avec Burak Yilmaz. Généreux dans l'effort et avec l'envie de conserver ce point, le néo-Lyonnais a été tout simplement infranchissable : 5 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 5 duels remportés (100%), 1 tacle. Si Rudi Garcia va probablement apprécier la solidité et l'esprit d'équipe de l'OL sur cette deuxième mi-temps, Christophe Galtier va regretter, de son côté, la perte de deux points, pourtant accessibles.