L1 - Lille l’emporte face à Nantes et prend la tête du championnat (résumé et notes)

Lille s’est imposé 2-0 face au FC Nantes en ouverture de la 5ème journée de L1. Les Lillois prennent la tête du championnat grâce à des buts de Pallois (csc) et Yilmaz.

Ligue 1 - 5e Journée Lille 2 - 01 - 0 Nantes N. Pallois (CSC) 43'

B. Yilmaz (P.) 87'



Le LOSC conserve son invincibilité en championnat. Dans un match sans réelles grosses occasions jusque’à l’heure de jeu, les hommes de Christophe Galtier s’en sortent grâce à un but contre son camp du capitaine nantais Nicolas Pallois et un pénalty de Burak Yilmaz en fin de match. Avec cette victoire le LOSC prend seul la tête de la Ligue 1 avec 11 points.

David toujours muet

Dans une première période équilibrée c’est Lille qui allume la première mèche. Plein axe, Burak Yilmaz tente une frappe du droit mais elle est repoussée par Alban Lafont (8’). Pas grand chose à signaler jusqu’à la 38ème minute et la réponse nantaise. Lancé dans le dos de la défense Kolo Muani, se retrouve excentré sur la gauche de la surface. L’attaquant Canaris repique dans l’axe et enroule du droit mais Maignan se saisit du ballon.

Le LOSC parvient à débloquer la situation juste avant la mi-temps. À 25 mètres des buts Araujo contrôle et enchaîne une frappe du gauche. Lafont se détend, mais le ballon revient dans les pieds de Celik côté droit. Le turc parvient à centrer, David touche en premier le ballon qui rebondi ensuite sur la cuisse de Pallois et fini sa course dans les filets nantais (43’). 1-0 à la pause.

Nantes revient de la mi-temps avec d’autres intentions. Servi dans la surface de réparation, Moses Simon décoche un pétard du gauche mais Maignan couvre parfaitement son angle au premier poteau (56’).

Fin de match animée

Le match commence à s’emballer. Peu après l’heure de jeu, le malheureux Pallois joue les héros et repousse de la tête une volée d’Ikoné trouvé intelligemment par Botman en retrait sur un coup-franc (66’). Cinq minutes plus tard Bamba trouve le poteau. Ikoné s’offre deux double contact pour éliminer la défense nantaise puis décale Jonathan Bamba. L’international espoir français ouvre son pied mais le ballon vient heurter le poteau puis roule le long de la ligne de but. Bamba tente une nouvelle fois sa chance mais Girotto s’interpose.

Nantes réagit et tente d’égaliser. Trouvé à l’entrée de la surface par Appiah, Imran Louza arme une frappe du pied gauche mais Mike Maignan s'envole et détourne du bout des doigts (76’).

En cette fin de match Nantes se découvre et Burak Yilmaz en profite. L’attaquant lillois nous gratifie d’un superbe contrôle orienté à l’entrée de la surface et se met dans le sens du but. Il est fauché par Appiah. Pénalty. Le turc transforme lui même en frappant en force et prend Lafont à contre pied et scelle la victoire des Dogues 2-0.

En attendant le Saint-Etienne - Rennes de demain, le LOSC prend seul la tête de la L1 avec 11 points amassés en cinq journées.