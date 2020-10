L1 - Lille - Lens : les compos probables

Ce dimanche soir (21h), se dispute le derby opposant deux clubs nordistes, le LOSC et le RC Lens au stade Pierre Mauroy de Lille. Ce sont deux équipes en forme dans ce début de saison, Lille est 3e avec 14 points, tandis que Lens est 4e avec 13 points. Autant dire que ce match sent déjà la poudre, par la rivalité entre les deux clubs, ainsi qu'un bon moyen de distancer l'adversaire du soir et d'engranger des points.

Christophe Galtier devrait reconduire son 4-4-2 habituel, tandis que Franck Haise lui devrait opter pour un 3-4-1-2 pour cette rencontre.

Ligue 1 - 7e Journée

LOSC - RC LENS

LOSC : Maignan - Çelik, Fonte (cap.), Botman, Bradaric - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Yilmaz, David.

LENS : Leca - Gradit, Badé, Radovanovic - Clauss, Cahuzac (cap.), Doucouré, Haïdara - Kakuta - Sotoca, Banza.