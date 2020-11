L1 - Lille - Lorient : les compos probables

Le LOSC reçoit le FC Lorient ce dimanche soir à 21 heures dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Les Lillois doivent s'imposer pour récupérer leur seconde place et revenir à deux points du Paris Saint-Germain, les Lorientais tenteront de prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Zeki Çelik, et Renato Sanches qui souffrent tous les deux de différents pépins physique. José Fonte, Reinildo Mandava et Burak Yilmaz sont quant à eux suspendus. Quentin Boisgard, Jonathan Delaplace, Thomas Monconduit, resteront à l'infirmerie et ne se déplaceront pas dans les Hauts-de-France.

Ligue 1 - 11e Journée

LOSC - FC LORIENT

Lille : Maignan - Bradaric, Botman, Soumaoro, Pied - Bamba, Xeka, André (cap), Araujo - David, Ikoné

Lorient : Nardi - Mendes, Laporte, Gravillon, Morel (cap) - Laurienté, Chalobah, Abergel, Wissa - Moffi, Hamel