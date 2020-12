L1 - Lille - Monaco : les compos probables

Le LOSC reçoit l'AS Monaco ce dimanche à 13 heures dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Une rencontre au sommet entre deux équipes formes et qui luttent pour finir sur le podium. Pour ce match, Christophe Galtier devra composer sans Jérémy Pied, Zeki Çelik, Renato Sanches et Luiz Araujo qui sont tous les quatre blessés. Du côté des Monégasques c'est Benjamin Lecomte, Djibril Sidibé et Aleksandr Golovine qui resteront à l'infirmerie.

LOSC - AS MONACO

Ligue 1 - 13e Journée

Lille : Maignan - Bradaric, Botman, Fonte (cap), Djalo - Bamba, Xeka, André, Ikoné - David, Yilmaz

Monaco : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Fofana, Tchouaméni, Martins - Ben Yedder (cap), Volland