L1 - LOSC - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lille ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra composer sans Mauro Icardi, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Danilo, Abdou Diallo et Neymar qui sont tous les six blessés et ne seront pas du voyage dans les Hauts-de-France. Du côté des Dogues, Renato Sanches, Jérémy Pied et Luiz Araujo souffrent de différents pépins physiques et ne participeront pas à ce match.

Ligue 1 - 16e Journée

LOSC - PARIS SAINT-GERMAIN

Lille : Maignan - Çelik, Fonte (Cap.), Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Bamba - Yilmaz, David.

PSG : Navas - Florenzi, Kehrer, Marquinhos (Cap.), Kimpembe, Kurzawa - Rafinha, Gueye, Verratti - Kean, Di Maria.