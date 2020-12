L1 - Lille s'impose à Montpellier et termine en beauté ! (analyse et notes)

Au terme d'un match plaisant plein de rebondissements, Lille est venu à bout de Montpellier (2-3) grâce à un but de Burak Yilmaz en fin de match. Les Dogues terminent l'année par une victoire, mais perdent leur fauteuil de leader.

Ligue 1 - 17e Journée Montpellier 2 - 30 - 1 Lille G. Laborde 57'

A. Delort 70'

23' T. Weah

68' J. Ikone (P.)

86' B. Yilmaz



LE FAIT DU MATCH

Montpellier rate le coche. Quatre minutes après l'égalisation de Delort, le MHSC pousse. Actif ce soir, Florent Mollet déboule sur la gauche et envoie une frappe croisée repoussée Maignan. Le milieu offensif héraultais botte un coup-franc axial, le ballon revient sur Laborde qui frappe du gauche, mais le portier nordiste est encore une fois sur la trajectoire. Le gardien de l'Équipe de France va une nouvelle fois se montrer héroïque au bout du temps additionnel en déviant sur sa barre une tête de Laborde sur coup-franc.

LES BUTS

0-1 (23ème) : Au coeur du jeu, Xeka envoie une passe claquée en profondeur pour Weah. Couvert par Ristic, l'attaquant américain se retrouve devant Omlin et termine d'un subtil extérieur du pied. Le numéro 22 s'offre son premier but de la saison en Ligue 1 pour sa première titularisation.

1-1 (57ème) : Sur un corner bien tiré par Mollet, Congré dévie au premier poteau. Dans les six mètres, Laborde surgit devant Botman et vient battre Maignan à bout portant de la tête pour égaliser.

1-2 (68ème) : Sur une contre attaque, Ikoné se retrouve face à trois défenseurs montpelliérains, mais parvient à glisser le ballon dans l'intervalle pour David. Dans la surface, l'attaquant canadien est balayé par Ristic au moment de son crochet. Pénalty logique. Ikoné s'en charge et prend Omlin à contre pied.

2-2 (70ème) : Quel but exceptionnel de Delort ! Sur un bon centre de Sambia, l'attaquant algérien s'élève au point de pénalty pour claquer un retourné acrobatique surpuissant.

2-3 (87ème) : Bradaric rentre dans l'axe sur son pied gauche et trouve Yazici qui dévie en une touche pour Yilmaz. À la limite du hors-jeu, l'attaquant turc place un plat du pied petit filet pour donner la victoire à son équipe.

L'HOMME DU MATCH

Xeka (Lille) : Le milieu de terrain portugais a été excellent ce soir. Son volume de jeu lui a permis d'intercepter de précieux ballons pour son équipe. Offensivement, il s'est également montré dangereux à l'image de cette superbe passe décisive sur le premier but. Il aurait également pu marquer si sa frappe puissante n'avait pas été sauvée par Omlin.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette victoire, le LOSC termine de la meilleure des manières et ponctue une première partie de saison réussie. Malheureusement, les nordistes lâchent leur place de leader à la différence de but au profit de l'Olympique Lyonnais vainqueur (3-0) du FC Nantes. Les hommes de Galtier comptent 36 points, soit un de plus que le PSG.

Pour Montpellier, c'est une troisième défaite consécutive à domicile. Les hommes de Der Zakarian ont affiché un visage séduisant notamment offensivement, mais ont pêché derrière. Un mal récurrent ses dernières semaines.