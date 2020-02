L1 - Lille sur le podium, Monaco arrache un point : le récap' du multiplex

Il faisait bon de recevoir, ce samedi, dans le cadre de la 26ème journée de championnat. En effet, sur les quatre équipes à domicile, deux d'entre-elles l'ont emporté. Les deux autres rencontres se sont soldées sur un nul.

Dijon poursuit sa très bonne année 2020. L'équipe de Stéphane Jobard, qui n'a perdu qu'un match de L1 en 2020, était tout proche de s'offrir une victoire à domicile face à l'AS Monaco (1-1). Comme à leur habitude à Gaston-Gérard, les Dijonnais ont montré une défense de fer et ouvert le score grâce à Mama Baldé (56ème). Finalement, Maripan a permis à Monaco de repartir avec un point grâce à son but, sur corner (79ème). Au classement, Dijon quitte la zone rouge et s'installe à la 17ème place, en attendant le match de Nîmes demain. Autre match nul : la rencontre entre Strasbourg et Amiens (0-0). Les Picards, à la lutte pour le maintien, peuvent remercier Régis Gurtner, auteur d'une parade réflexe en toute fin de match.

Angers, de son côté, a remporté son premier match de l'année 2020 ce soir. Face à Montpellier, les Scoïstes ont d'abord été dégoûtés par la barre de Geronimo Rulli, qui a repoussé deux frappes angevines. Finalement, le soulagement est venu du banc de touche avec le but de Bahoken, entré en jeu quelques secondes auparavant (68ème). La défaite risque d'être difficile à avaler pour les Montpelliérains, qui ratent une belle occasion de faire une grosse remontée au classement. En effet, en cas de victoire, le MHSC aurait pu s'installer à la 5ème place, à un point de Rennes (4ème).

Enfin, le LOSC fait la bonne opération en grimpant sur le podium grâce à sa victoire facile sur Toulouse (3-0). Loïc Rémy, auteur d'un doublé, et Renato Sanches ont profité des largesses défensives de la lanterne rouge pour grossir leurs stats. Au classement, le TFC a désormais 14 points d'écart sur le premier non-relégable tandis que Lille est 3ème, avec deux points d'avance sur Rennes.

LES RÉSULTATS DE LA 26E JOURNÉE DE LIGUE 1

Vendredi 21 février

Nice - Brest : 2-2

Metz - Lyon : 0-2

Samedi 22 février

Marseille - Nantes : 1-3

Dijon - Monaco : 1-1

Angers - Montpellier : 1-0

Lille - Toulouse : 3-0

Strasbourg - Amiens : 0-0

Dimanche 23 février

15h : Saint-Etienne - Reims

17h : Rennes - Nîmes

21h : Paris - Bordeaux