L1 - Lille-Toulouse : les compos probables

Après son revers face à l'OM la semaine passée (1-2), le LOSC reçoit de nouveau, cette fois-ci le Toulouse FC, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1 (20h). Actuellement à 12 points de l'OM, les Dogues pourraient se retrouver à 15 points en cas de victoire de l'OM plus tôt dans la journée, face à Nantes. Pour la réception du Téfécé, Galtier enregistre les retours de suspension de Gabriel et André, qui devraient tout deux débuter. Reinildo est quant à lui suspendu. Au niveau de l'animation offensive, l'entraîneur nordiste ne devrait rien changer.

De nouveau battu par Nice la semaine dernière (0-2), Toulouse semble condamné à la relégation. Sur une série de 15 matchs sans victoire en championnat (1 nul, 14 défaites), le TFC se déplace dans le Nord avec un groupe décimé. Gabrielsen, Moreira et Taoui sont suspendus, tandis que Reynet, Kalinic, Amian, Sanna et Sidibé sont blessés. En défense, ROgel devrait retrouver une place de titulaire. Dans le coeur du jeu, Sangaré, Vainqueur et Makengo sont attendus.

Ligue 1 - 26e Journée

LILLE OSC - TOULOUSE FC

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (C.), Gabriel, Bradaric - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Osimhen, Rémy

TFC : Goicoechea - Diakité, Isimat-Mirin, Rogel, Sylla - Sangaré - Saïd, Makengo, Vainqueur, Gradel (C.) - Koulouris