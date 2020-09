L1 - Lille vient à bout de Metz (résumé et notes)

Grâce à un but tardif inscrit par Luiz Araujo, les Dogues du Lille OSC sont venus à bout du FC Metz (1-0), ce dimanche après-midi lors de la 3ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 3e Journée Lille 1 - 00 - 0 Metz Luiz Araujo 88'



Sous le beau soleil lillois, les Grenats ont pris le meilleur départ et ont très, très vite flirté avec l'ouverture du score. Sur un centre déployé depuis le couloir gauche par Matthieu Udol, détourné par José Fonte, la barre transversale est venue sauver Mike Maignan et les Dogues (3ème). À peine 120 secondes plus tard, les Mosellans ont à nouveau été menaçants via Ibrahima Niane, lancé dans la profondeur, plein axe, par Modibo Maïga. Heureusement pour le LOSC, Mike Maignan a réalisé la sortie adéquate (5ème). Cueillis à froid, les protégés de Christophe Galtier ont mis un gros quart d'heure à rentrer dans leur partie. Mais, sur leur première véritable occasion, ils sont eux aussi passés tout près de faire mouche. Ainsi, servi par Jonathan Ikoné, Jonathan David a croisé sa frappe du droit mais est tombé sur un Alexandre Oukidja vigilant et décisif (17ème).

Alexandre Oukidja fait front

Les Lorrains, plutôt séduisants en ce premier acte, ont répliqué quelques petites minutes plus tard, ratant une énorme opportunité d'ouvrir le score. En effet, sur un très bon centre déployé de la droite par Fabien Centonze, Opa Nguette, au premier poteau, puis Ibrahima Niane, au second, ont manqué d'adresse pour propulser le cuir dans les filets d'un Mike Maignan délaissé par sa défense (24ème). Refroidis par cette nouvelle et très sérieuse alerte, les Dogues ont ensuite calmé le jeu, avant d'appuyer sur l'accélérateur en toute fin de période. Ainsi, sur un bon centre de Burak Yilmaz à destination de Jonathan David, il a fallu un Alexandre Oukidja à nouveau décisif, du bout des doigts, pour empêcher le premier but de la rencontre (44ème). Quelques petites secondes plus tard, le portier mosellan a vu avec bonheur la tentative croisée et soudaine de Jonathan Ikoné, du pied gauche, raser son poteau droit (45ème).

Au retour des vestiaires, les Lillois ont continué sur leur lancée. Mais, comme lors du premier acte, les protégés de Christophe Galtier ont manqué d'efficacité et d'adresse dans la zone de vérité. Le salut aurait pu intervenir sur un penalty accordé pour une faute de main d'un défenseur messin sur une frappe de Jonathan Ikoné (69ème). Mais, fort logiquement, la VAR est rapidement intervenue, permettant au corps arbitral de modifier sa décision, le ballon ayant bel et bien été repoussé par la poitrine de Mamadou Fofana (70ème). Passé ce petit coup de chaud, le rythme de la partie est à nouveau retombé... jusqu'à un éclair collectif et décisif. Ainsi, après un bon coup-franc de Burak Yilmaz détourné des deux poings par Alexandre Oukidja (81ème), le club nordiste est enfin parvenu à forcer la décision, sur une action de grande classe.

Luiz Araujo délivre le LOSC

Depuis l'axe du terrain, Jonathan Bamba, très en vue en ce second acte, a lancé Domagoj Bradaric dans l'intervalle, sur la gauche de la surface. En une touche, le latéral gauche a remisé en retrait pour Luiz Araujo. Lancé, le petit milieu de terrain offensif a alors expédié le cuir, d'un plat du pied gauche, dans le but mosellan (1-0, 88ème). Le Brésilien, auteur d'une entrée tranchante, a ensuite eu le ballon du break, dans les dernières secondes du match, mais a expédié le cuir dans les tribunes à l'issue d'un bon décalage de Burak Yilmaz (90ème+4). Le LOSC devra donc se contenter d'un succès sur la plus petite des marges. Une deuxième victoire de rang qui devrait toutefois suffire à son bonheur puisque le club nordiste (7 points), toujours invaincu, s'empare de la tête du classement. Le FC Metz, de son côté, connaît une deuxième défaite consécutive malgré une prestation d'ensemble plutôt encourageante.