L1 - Linarès se dit fier et frustré après la défaite de Dijon contre l'OL

Défait (0-1) face à l'Olympique Lyonnais hier soir, Dijon a enchaîné un troisième revers de suite et reste donc 19ème de Ligue 1. Malgré ça, l'entraîneur du DFCO David Linarès a trouvé du positif dans le match de ses joueurs comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"Il y a un sentiment de fierté et de frustration mélangés. Les joueurs ont livré une bonne prestation, on connaissait le contexte et la qualité de notre adversaire trois jours après avoir joué à Lille. Jusqu'à la fin, mes joueurs ont montré qu'ils avaient des ressources pour se battre. Je tiens à souligner cette volonté de ne jamais renoncer. On rate un peu le coche en première période où, après un très bon début lyonnais, on arrive à se créer des occasions. Cela ne se joue pas à grand-chose" a terminé le coach bourguignon.