L1 - Lorient arrache la victoire au bout du temps additionnel contre Dijon (analyse)

Malgré leurs positions délicates au classement, Dijon et Lorient ont offert un beau spectacle ce mercredi, en match en retard de la 20ème journée. Lorient a arraché la victoire dans les toutes dernières secondes (3-2).

Ligue 1 - 20e Journée Lorient 3 - 21 - 2 Dijon T. Chalobah 30'

T. Moffi 58'

A. Racioppi (CSC) 96'

39' B. Écuélé Manga

42' Baldé



LE FAIT DU MATCH

L'arbitre change d'avis ! 63ème minute de jeu au tableau d'affichage, les Lorientais et les Dijonnais sont dos à dos (2-2), lorsque Yoan Etienne lâche un gros tacle sur la cheville de Dina Ebimbe. M.Depechy adresse d'abord un carton rouge, avant d'être appelé par le car régie pour visionner les images. L'arbitre constate alors que la faute est plus violente à vitesse réelle qu'au ralenti et annule le rouge pour lui donner un jaune. Une bonne chose pour les Merlus qui vont finir par marquer le but de la victoire à la fin du match.

LES BUTS

1-0 (30ème) : Lorient ouvre la marque ! Sur un corner mal dégagé par la défense dijonnaise, Chalobah ouvre son pied droit à l'entrée de la surface. Sa frappe à ras de terre est déviée par Baldé, qui trompe Raacioppi !

1-1 (39ème) : l'égalisation de Dijon ! Un coup-franc de Sammaritano est dévié au second poteau par Gravillon. Chalobah tente de dégager mais se manque et Boey surgit dans la surface. Le latéral adresse alors un centre en retrait pour Ecuele Manga, qui conclut de l'intérieur du pied droit.

1-2 (42ème) :Dijon prend l'avantage ! Deux minutes après l'égalisation, Baldé est à la déviation d'une touche. Il donne de la poitrine à Konaté qui lance dans la profondeur Samaritano. Ce dernier lève la tête et centre à ras de terre pour Baldé. L'attaquant coupe la trajectoire devant Morel et marque.

2-2 (58ème) : Lorient égalise ! Quelques instants seulement après avoir failli offrir une occasion de but à Dijon, Delaplace se mût en passeur décisif. Décalé par Wissa à droite, le milieu dépasse ses fonctions et centre au coeur de la surface où Moffi vient couper. L'attaquant marque du plat du pied gauche.

3-2 (90+5ème) : Lorient marque le but de la victoire ! Sur un coup-franc lointain, Gravillon saute plus haut que tout le monde et dévie le ballon de la tête. Racioppi se déploie pour arrêter le ballon mais ce dernier dépasse la ligne, alors qu'il était dans les bras du gardien !

L'HOMME DU MATCH

Anthony Racioppo (Dijon) : le jeune portier suisse est passé par toutes les émotions dans les dix dernières minutes ! Auteur d'une parade décisive face à Moffi à la 88ème minute, le Dijonnais se rate quelques minutes plus tard, sur la tête de Gravillon (voir plus haut).

LES CONSÉQUENCES

Après plus d'une semaine sans jouer, en raison de nombreux cas de coronavirus dans l'effectif, le FC Lorient s'offre une belle victoire sur le plan de la confiance. La préparation n'a pas été optimale mais les hommes de Christophe Pélissier ont montré beaucoup de coeur pour égaliser et arracher la victoire dans les dernières minutes. Cette victoire permet aux Merlus de quitter la place de lanterne rouge, qui revient désormais au Nîmes Olympique (à égalité de points).

Côté Dijonnais, c'est un gros coup d'arrêt. Alors qu'ils étaient sur une série de 5 matchs consécutifs sans défaite (dont 4 nuls d'affilée), les hommes de Stéphane Jobard se sont inclinés dans les ultimes instants du match. Dijon est 18ème avec 15 points, à égalité avec Lorient et Nîmes.