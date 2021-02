L1 - Lorient - ASSE : les compos probables

L'AS Saint-Étienne se déplace ce dimanche à 15 heures à Lorient dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Claude Puel devra composer sans Yvann Maçon, Romain Hamouma et Wahbi Khazri qui souffrent de différents pépins physiques. Panayiótis Retsos, Gabriel Silva, Alpha Sissoko, Bilal Benkhedim et Ryad Boudebouz n'ont eux pas été retenus par le technicien stéphanois. Du côté des Merlus, Thomas Fontaine, Tiago Llori, Jérémy Morel, Loris Mouyokolo, Matthieu Saunier, Jonathan Delaplace et Stéphane Diarra sont tous les sept blessés.

Ligue 1 - 27e Journée

FC LORIENT - AS SAINT-ETIENNE

Lorient : Dreyer - Mendes, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff - Le Fée, Lemoine (cap), Abergel, Boisgard - Moffi.

ASSE : Moulin - Debuchy (cap), Cissé, Moukoudi, Trauco - Gourna-Douath, Neyou, Camara - Bouanga, Modeste, Nordin.