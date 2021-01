L1 - Lorient - Dijon : les compos probables

Lorient reçoit Dijon ce mercredi à 21 heures dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Pelissier devra composer sans Armand Laurienté qui est suspendu. Thomas Fontaine, Houboulang Mendes, Matthieu Saunier, Umut Bozok et Stéphane Diarra sont quant à eux blessés. Paul Nardi et Vincent Le Goff ont été testés positifs au Covid-19 et sont actuellement placés à l'isolement. Du côté des Dijonnais, seul Yassine Benzia, qui est en toujours en phase de reprise, manque à l'appel.

Ligue 1 - 20e Journée

FC LORIENT - DIJON FCO

Lorient : Dreyer - Delaplace, Laporte, Chalobah, Morel - Lemoine (cap), Le Fée - Boisgard, Marveaux, Wissa - Moffi

Dijon : Racioppi - Ngonda, Coulibaly, Ecuele Manga (cap), Chafik - Lautoa, Ndong - Assalé, Celina, Dina Ebimbe - Baldé