L1 - Lorient domine Nîmes et sort de la zone rouge ! (analyse)

Le FC Lorient sort de la zone rouge avec sa large victoire sur le Nîmes Olympique, ce dimanche (3-0). Boisgard, Hamel et Wissa ont tous les trois inscrit un but.

Ligue 1 - 14e Journée Lorient 3 - 02 - 0 Nîmes Q. Boisgard 2'

P. Hamel (P.) 29'

Y. Wissa 90'



LE FAIT DU MATCH

Nimes rate son coup tactique. Positionnés en 3-4-3 au coup d'envoi, les Crocos ont été tout de suite pris de vitesse par les Lorientais. Boisgard a profité du mauvais alignement de la défense sur un contre pour inscrire le premier but, dès la 2ème minute. Un peu plus de vingt minutes plus tard, les Merlus doublent la mise sur pénalty. Au final, le pari nîmois est raté puisque les Crocos ont tenté deux frappes en une mi-temps pour 0 tir cadré. En plus de ça, les Nîmois n'ont pas été chanceux. Alors que Nolan Roux croit réduire la marque pour les Crocos (85ème) et offrir 5 dernières minutes de folie, le but de l'attaquant est annulé pour une main. Sur l'action suivante, Wissa sanctionne le Nîmes Olympique en inscrivant le troisième but.

LES BUTS

1-0 (2ème) : sur un corner nîmois qui ne donne rien, Lorient lance une contre-attaque par l'intermédiaire de Laurienté, qui prend Fomba de vitesse. Le Merlu offre ensuite le ballon à Boisgard dans l'axe, qui contrôle et croise un tir du droit devant Reynet.

2-0 (29ème) : Trouvé dans la surface à gauche, Abergel fait passer le ballon pour déborder avant d'être fauché par Lamine Fomba. M.Abed n'hésite pas et désigne le point de penalty. Pierre-Yves Hamel ne tremble pas face à Reynet.

3-0 (90ème) : sur une contre-attaque lorientaise, Wissa porte le ballon et fixe la défense ! Laurienté, côté droit, centre en retrait pour Wissa, qui a poursuivi son effort. Le Merlu marque facilement devant Reynet.

L'HOMME DU MATCH

Lamine Fomba (Nîmes) : dépassé sur les deux premiers buts lorientais, le milieu nîmois n'était clairement pas dans un bon jour ce dimanche. Dans une composition avec 5 joueurs à vocation offensive, Fomba avait un gros rôle à jouer défensivement mais il a failli.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette victoire 3-0, le FC Lorient sort de la zone de relégation ! Les Merlus, qui se sont montrés solides et appliqués, doublent leur adversaire du jour avec les trois points remportés. Une prestation encourageante pour les hommes de Christophe Pélissier.

Côté Nîmois, le changement tactique n'a rien apporté pour les Gardois. Nîmes est désormais 18ème de Ligue 1 et se montre encore inquiétant. Il va vite devoir trouver une solution pour le NO !