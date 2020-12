L1 - Lorient - Nîmes : les compos probables

Le FC Lorient reçoit le Nîmes Olympique ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Pélissier devra composer sans Julien Laporte, Houboulang Mendes et Matthieu Saunier qui sont tous les trois blessés. Du côtés des Nîmois, Andrés Cubas et suspendu après son carton rouge reçu face à Marseille. Pablo Martinez, Birger Meling et Lucas Deaux resteront quant à eux à l'infirmerie et ne seront pas du voyage en Bretagne.

Ligue 1 - 14e Journée Lorient 3 - 02 - 0 Nîmes Q. Boisgard 2'

P. Hamel (P.) 29'

Y. Wissa 90'

Résumé

FC LORIENT - NÎMES OLYMPIQUE

Lorient : Nardi - Delaplace, Gravillon, Morel, Le Goff - Chalobah, Lemoine (cap), Abergel - Laurienté, Hamel, Boisgard.

Nîmois : Reynet - Miguel, Briançon (cap), Landre - Ripart, Fomba, Ahlinvi, Eliasson - Ferhat, Koné, Benrahou.