L1 - Lorient - PSG : les compos probables

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lorient ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra composer sans Keylor Navas, Juan Bernat, Marquinhos et Ander Herrera qui sont tous les quatre blessés. Marco Verratti et Abdou Diallo sont tous les deux positifs au Covid-19 et sont donc actuellement à l'isolement.

Ligue 1 - 22e Journée

FC LORIENT - PARIS-SAINT GERMAIN

Lorient : Dreyer - Etienne, Morel (cap), Gravillon, Hergault - Wissa, Abergel, Chalobah, Laurienté - Moffi

Paris : Rico - Florenzi, Kehrer, Kimpembe (cap), Kurzawa - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Mbappé, Icardi