L1 - Lorient - Rennes : grave accident au Moustoir

Stupeur, effroi et peur au Stade du Moustoir. Quelques minutes seulement après la fin du match entre Lorient et Rennes, les jardiniers du stade sont entrés sur le terrain afin de s'occuper du gazon. Toutefois, pendant le décrassage des Rennais, une lumière chauffante s'est écroulée sur un jardinier. Très vite, joueurs, présidents, et médecins des deux clubs se sont empressés d'aller sur la pelouse afin de prodiguer les gestes de premiers soins au jardinier lorientais. L'inquiétude est énorme à Lorient, à l'image de l'émotion de notre confrère de Canal+, puisque le technicien merlu recevrait des massages cardiaques...

Toutes nos pensées sont tournées vers @FCLorient 🙏 pic.twitter.com/P8fQnCI6qJ — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 20, 2020