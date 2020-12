L1 - Lorient - Rennes : les compos probables

Le Stade Rennais se déplace chez ses voisins Lorientais ce dimanche à 17 heures dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Julien Stéphan devra composer sans Alfred Gomis, Daniele Rugani, Jonas Martin, Flavien Tait, Romain Del Castillo, Serhou Guirassy et Georginio Rutter qui sont tous les sept blessés. Du côté des Merlus, Andreaw Gravillon est suspendu. Thomas Fontaine, Houboulang Mendes et Matthieu Saunier souffrent quant à eux de différents pépins physiques et ne participeront pas à ce match.

Ligue 1 - 16e Journée

FC LORIENT - STADE RENNAIS

Lorient : Nardi - Delaplace, Laporte, Morel, Le Goff - Chalobah, Lemoine (cap), Abergel - Laurienté, Hamel, Wissa.

Rennes : Salin - Maouassa, Aguerd, Da Silva (cap), Traoré - Nzonzi, Bourigeaud, Camavinga - Terrier, Niang, Doku.