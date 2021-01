L1 - Lorient s'offre le PSG, qui perd la première place ! (analyse et notes)

Le FC Lorient est venu à bout du Paris Saint-Germain (3-2), ce dimanche, dans le cadre de la 22ème journée de championnat. Le PSG perd la première place avec cette défaite, la première de l'ère Pochettino !

Ligue 1 - 22e Journée Lorient 3 - 21 - 1 Paris L. Abergel 36'

Y. Wissa 80'

T. Moffi 91'

45' Neymar (P.)

58' Neymar (P.)



LE FAIT DU MATCH

Lorient arrache la victoire ! Alors que Paris a décidé de jouer au petit trot cet après-midi, comme souvent lors de déplacements jugés simples, Lorient aurait pu avoir quelques regrets sur cette rencontre. En première mi-temps, le plan lorientais a posé énormément de problèmes aux hommes de Mauricio Pochettino, qui ont finalement profité d'une erreur de Mendes pour égaliser. En deuxième mi-temps, le PSG prend l'avantage sur un nouveau pénalty offert par Mendes. Pour autant, les Merlus ont continué à jouer leur jeu et vont être récompensés par deux buts dans les dix dernières minutes ! Un succès énorme pour les Merlus !

LES BUTS

1-0 (36ème) : Adrian Grbic empêche Danilo Pereira de relancer convenablement le ballon devant la surface de réparation parisienne. L'attaquant rate sa frappe mais crée un cafouillage, qui profite à Abergel après un dégagement manqué de Kimpembe. Abergel récupère alors le ballon et lâche un tir croisé du droit qui file sous la barre de Rico !

1-1 (43ème) : après un une-deux avec Mbappé, Neymar s'incruste dans la surface de réparation et est fauché par Houboulang Mendes, en retard. Un pénalty logique pour les Parisiens, transformé facilement par le numéro 10.

1-2 (58ème) : un Lorientais est lobbé par un ballon haut et Kylian Mbappé en profite pour accélérer. L'attaquant est bousculé par Chalobah mais l'arbitre ne siffle pas, et le ballon arrive dans la surface. Mauro Icardi en profite et se fait bousculer par Houboulang Mendes. L'Argentin s'effondre et récupère un second pénalty, encore transformé par Neymar.

2-2 (80ème) : Wissa percute et joue avec Moffi dans la surface, qui lui remet en une touche. Le Merlu est ainsi dans la surface, résiste au tacle de Kimpembe, et marque ensuite dans le but vide, la faute à une mauvaise lecture du jeu de Sergio Rico.

3-2 (90ème) : Terem Moffi au bout de l'effort ! Sur un coup-franc joué vite par Neymar, le PSG perd le ballon et Lorient lance une contre-attaque fulgurante. Lancé par Abergel, Moffi part en profondeur, résiste au retour de Kimpembe avant de placer un tir du plat du pied gauche hors de portée de Rico ! Lorient s'offre la victoire !

L'HOMME DU MATCH

Presnel Kimpembe (PSG) : impliqué sur les deux buts lorientais, le capitaine parisien est loin d'avoir sorti sa plus belle prestation au sein du club de la capitale. Trop tendre sur l'ouverture du score des Merlus, il rate son dégagement. Sur le second but, son tacle n'est pas assez précis et bien placé pour empêcher Wissa d'avoir le contrôle du ballon. En fin de match, il est aussi trop court pour rattraper Terem Moffi, parti de sa propre moitié de terrain.

LES CONSÉQUENCES

Quelle semaine pour les Merlus ! Après une victoire à l'arrachée face à Dijon mercredi dans le temps additionnel (3-2), les hommes de Christophe Pélissier ont réitéré cet exploit, cette fois face au PSG. Grâce au jeu produit, malgré l'adversité des Parisiens, les Merlus ont été récompensé et ont deux matchs références pour leur lutte pour le maintien. Au classement, le FCL passe 18ème.

Côté PSG, cette défaite est la première de l'ère Pochettino. Alors qu'ils semblaient avoir le match en main, les Parisiens ont baissé d'intensité et se sont fait surprendre ! Résultat, avec cette défaite, le PSG laisse la première place au profit de l'OL et pourrait se retrouver 3ème si Lille ne perd pas contre Dijon.