L1 - LOSC-OM : Osimhen ok, Weah enfin de retour ?

Victor Osimhen "s'entraîne normalement" et sera disponible pour la réception de l'OM, dimanche soir (21h, 25e journée de Ligue 1), comme l'a indiqué son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. Le meilleur buteur du LOSC cette saison (12 buts en 23 matchs) avait été victime de crampes à Angers, la semaine dernière (victoire 0-2).

Par ailleurs, Timothy Weah, qui n'a plus joué depuis le 17 août, pourrait faire son retour dans le groupe. "Il est apte", a poursuivi Galtier. "Je n'ai pas encore arrêté mon groupe car demain matin nous avons une séance. Il est trop tôt pour décider, je dois pallier des absences au milieu de terrain et en défense." Gabriel, Xeka et Benjamin André sont effectivement suspendus pour ce choc face à Marseille.